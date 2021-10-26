В регионе недельный эпидемический порог превышен на 16%. Среди населения циркулируют респираторные вирусы не гриппозной этиологии (риновирус, РС-вирус, метапневмовирус, бокавирус), в том числе COVID-19.

По данным Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области, в связи с регистрацией случаев ОРВИ в образовательных организациях области на 42 неделе были полностью приостановлены занятия для учащихся 4-х образовательных учреждений, частично приостановлены занятия для воспитанников и обучающихся в 31 образовательных учреждениях.

Эпидемиологическая ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области.