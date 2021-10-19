На территории региона продолжается уборка овощных культур. На данный момент аграрии собрали 624 тыс. тонн овощей открытого грунта и 49 тыс. тонн тепличной продукции. Убрано 82% посевных площадей, занятых овощными и бахчевыми культурами.

Как сообщает областная администрация, лидером в сфере овощеводства является Городищенский район, где валовый сбор превысил 352 тыс. тонн. На втором месте — аграрии Среднеахтубинского района с показателем 65 тыс. тонн витаминной продукции.

Средняя урожайность овощных культур составила 447 ц/га. Волгоградские сельхозтоваропроизводители уже собрали порядка 309 тыс. тонн лука, 169 тыс. тонн моркови, более 33 тыс. тонн капусты, 11 тыс. тонн свеклы, более 60 тыс. тонн томатов и огурцов, порядка 54 тыс. тонн картофеля.

Сезон 2021 года сложился для овощеводов непросто: из-за холодной весны сев прошел в более поздние сроки, а дождливый сентябрь снизил темп уборочных работ. Несмотря на это аграрии планируют выйти на показатели прошлого года и собрать порядка 1 млн. тонн продукции. Сохранить виды на урожай позволил многолетний опыт, строгое выполнение необходимых агротехнических мероприятий, а также эффективное использование мер господдержки.