Уже в эту пятницу Краеведческий музей Волгограда приглашает гостей совершить необычное путешествие в «Царицын купеческий», которое состоится в рамках пешеходной экскурсии по городу.

Как сообщают организаторы, экскурсия будет проходить 15 октября в 16:00. Во время экскурсии вы сможете посетить настоящие «островки» старого Царицына, затерянные в центре современного Волгограда и увидеть неповторимые по своей архитектуре купеческие особняки. Вы узнаете о том, какими были царицынские купцы – богачи, вершившие судьбы города во второй половине XIX – начале XX вв. Как они зарабатывали миллионы, конфликтовали между собой, переживали личные трагедии и творили добрые дела на благо города. Услышите историю главной городской площади и кафедрального собора и пройдетесь по улочкам давно исчезнувшего Преображенского форштадта.

Сбор группы на улице Гоголя, напротив Мемориально-исторического музея, где вас будет ждать экскурсовод с табличкой: Волгоградский областной краеведческий музей.

Участие по предварительной записи по телефонам: (8442) 38–84-39, (8442) 38-84-37. По ним же можно уточнить стоимость и все подробности.

Соблюдается масочный режим.