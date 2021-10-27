Для движения транспорта на три ночи будет закрыт мост через Волгу. Ограничения вводятся в связи с выполнением на мосту профилактических работ.

По данным комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, движение по мосту будет ограничено 27.10.2021, 28.10.2021, 29.10.2021 с 00:00 по 05:00 (время местное).

На период введенных ограничений на мосту через реку Волга движение транспортных средств будет осуществляться через автодорожный мостовой комплекс в составе Волжской ГЭС.

Просим юридических лиц, осуществляющих перевозки, и автомобилистов заранее планировать маршруты передвижения по городу.