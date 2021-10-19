В регионе территория природного памятника Белогорье, расположенного в Ольховском районе, увеличилась в пять. С инициативой увеличить площадь охраняемой территории выступил комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, из 18-ти памятников природы регионального значения Белогорье — самый крупный в Волгоградской области. 11 лет назад был присвоен особый статус территории площадью 179,4 га. В прошлом году при проведении инвентаризации в его окрестностях выявлены природные комплексы, нуждающиеся в охране государства – меловые горы с уникальной флорой и расположенные в реке Иловля места нереста шемаи, вида, занесенного в Красную книгу Волгоградской области. Чтобы сохранить эти наиболее ценные и живописные природные сообщества с их уникальной флорой и фауной было принято решение расширить территорию памятника природы «Белогорский Свято-Троицкий Каменнобродский монастырь» до 864,4 га. Кроме того, ценными объектами регионального ООПТ являются дубы-великаны 400-летнего возраста, произрастающие в пойменном лесу, заросли можжевельника казацкого и других 150-ти краснокнижных растений. Здесь обитает 20 видов млекопитающих, около 50 видов птиц, более 100 видов насекомых, в том числе редких, находящихся под защитой государства. Соответственно, использование памятника природы в научно-исследовательских, эколого-просветительских и эколого-туристических целях строго регламентировано.

Добавим, на днях в региональный список особо охраняемых природных территорий включен Волгоградский ботанический сад. Теперь в области насчитывается 53 ООПТ, в том числе 7 природных парков, 18 памятников природы, 8 госзаказников, 18 особо ценных территорий, охраняемый ладшафт и ботсад.