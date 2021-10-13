В регионе тепло подается уже в 10370 многоквартирных домов или 96,6% от всех МКД отапливаемых в 34 муниципальных районах и городских округах Волгоградской области. В том числе полностью подано тепло от котельных во внутридомовые сети жилого фонда 25 муниципальных образований.

Как сообщает областная администрация, по заявкам руководителей социально значимых объектов ресурс поступает в 863 школы, 698 детских садов, порядка трёхсот больниц и поликлиник, 642 муниципальных заведения (ДК, библиотеки и др.). Полностью все учреждения сферы образования, здравоохранения, культуры, соцобслуживания, подключённые к централизированным сетям, отапливаются в Волгограде, Урюпинске, Михайловке, Фролово, а также ещё в 14 районах.

Для обращений жителей работают специализированные линии. Если батареи в квартире не прогреваются, в первую очередь необходимо жаловаться в свою управляющую организацию, которая несёт ответственность за подготовку к зиме внутридомовых сетей, в аварийно-диспетчерские службы (телефоны по ссылке). По вопросам, связанным с пусконаладочными работами и бездействием УК также можно звонить в будние дни по телефону «горячей линии» инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области: 8 (8442) 35-21-98 (с 9.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00). По вопросам аварий и технологических инцидентов звонки в круглосуточном режиме принимает региональный ситуационный центр по телефону 8 (8442) 35-33-66.