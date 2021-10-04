Поддерживая стиль жизни своих абонентов, Tele2 развивает продукты и услуги, отвечающие их потребностям не только в сфере услуг мобильной связи, но и за их пределами. Опираясь на стратегию lifestyle enabler оператор запустил акцию, позволяющую клиентам компании получить второй билет на выбранный киносеанс в подарок. Партнером акции стал кинотеатр «Синема 5».

Чтобы воспользоваться предложением, абоненту Tele2 необходимо получить промокод в программе «Больше» в Личном кабинете на сайте оператора или в приложении «Мой Tele2». После прохождения всех этапов процедуры выпуска буквенно-цифрового кода, он поступит на электронную почту и номер мобильного телефона. Активировать комбинацию необходимо при покупке билетов в кассе кинотеатра. Один абонент может получить и зарегистрировать не более двух промокодов в неделю, использовать код можно уже в день выпуска.

Акция распространяется на все фильмы, представленные в прокате. Воспользоваться предложением можно до 31 октября. Полные условия участия в акции указаны на странице предложения.

Помимо билета в кино в подарок абоненты Tele2 могут получить еще больше бонусов из более чем 300 предложений. Оператор регулярно дополняет и развивает и другие офферы для клиентов. Во вкладке «Больше» на сайте Tele2 и в мобильном приложении участники программы лояльности могут выбрать в подарок украшения от ювелирных салонов и бонусные уроки на платформах онлайн-обучения, получить скидки на покупку техники и одежды, а также кешбэки за приобретение необходимых вещей в интернете.