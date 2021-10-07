В ближайшие выходные в Волгограде стартует новый совместный проект Волгоградского планетария и Волгоградского областного краеведческого музея, в рамках которого представят новую пешеходную экскурсию «На пути к звездам».

По данным организаторов, премьера экскурсии состоится 9 октября в 16:00 и 10 октября в 11:00, в рамках Всемирной недели космоса, которая начнется от «нулевого километра» на площади Павших борцов.

Экскурсанты совершат прогулку по улице Мира — образцовой улицы победившего Сталинграда, услышат о том, как выдающиеся архитекторы 1940-х – 1950-х гг. создавали город таким, каким мы его знаем сегодня, об истории и уникальной архитектуре нашего «звездного дома».

В завершении экскурсионной прогулки гости посетят Волгоградский планетарий (основное здание, астрономическая площадка, обсерватория), где им расскажут, что связывает Волгоград с космосом.

Узнать новое о своем городе и с интересом провести время можно во время пешеходной экскурсии «На пути к звездам».

Обязательна предварительная запись по телефонам:

38-84-39,

38-84-37,

+79275295097.