Для поиска пропавших детей и взрослых в Волгоградской области и других регионах России оператор билайн запустил решение «Билайн.Поиск», разработанное для поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».Благодаря технологии анализа больших данных «Билайн.Поиск» позволяет определить среди абонентов билайн потенциальных свидетелей, то есть людей, которые могут что-то знать о том, кого ищут. Например, находились недалеко от района, где пропал человек и могли его видеть. В смс, которую получат эти абоненты, будут содержаться не только данные о пропавшем и его фото, но и телефон горячей линии поискового отряда «ЛизаАлерт». Такие смс оператор отправляет только тем клиентам, которые при заключении абонентского договора согласились получать информационные рассылки. Получив смс, человек сам принимает решение, как действовать. Он может позвонить по горячей линии и рассказать то, что знает, или даже в качестве волонтера присоединиться к поискам.

Григорий Сергеев, председатель поисково-спасательного отряда ЛизаАлерт:

«В поиске людей самый ценный ресурс – время. Поэтому любой сервис, который помогает его экономить критически важен для нас. «Билайн.Поиск» позволит нам в разы быстрее находить людей, которые потенциально могут обладать информацией о пропавших людях и связываться с ними, практически не привлекая к этой работе человека. Мы рады, что наше многолетнее сотрудничество с билайн развивается, и компания регулярно предлагает нам новые сервисы на основе самых современных технологий, которые помогают в нашей работе».

«ЛизаАлерт» и билайн сотрудничают более 10 лет. Федеральная горячая линия 8-800-700 54 52 для приема заявок и свидетельств о пропавших открыта в 2011 году. На горячей линии по всей России работает 170 человек. Количество обращений за последние два года составило 66 000. Абсолютным рекордсменом по росту обращений стал сентябрь 2021 года – за месяц на горячую линию позвонило на 67% человек больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Кроме того, для более быстрого и точного поиска пропавших людей билайн и «ЛизаАлерт» создали решение «BeelineAI — Поиск людей» на основе сверхточных нейронных сетей, призванное распознавать людей или следы их присутствия на тысячах снимков с беспилотных летательных аппаратов, которые делаются во время поисков в природной среде.

Работает система смс-информирования людей о поисках рядом. Подписаться на смс-оповещения могут абоненты всех операторов, сервис бесплатен и доступен по ссылке https://lizaalert.beeline.ru/.

Также 2021 году билайн стал партнером выпуска третьего сезона документального сериала «Неспокойные ночи» о деятельности поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», снятого совместно с Центром поиска пропавших людей. Посмотреть документальный сериал можно в сообществе поискового отряда «ЛизаАлерт» (vk.com/lizaalert_real).