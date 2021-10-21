В связи с введением нерабочих дней по всех России школьников также ждут внеочередные каникулы.

Как сообщает РИАЦ, для тех школ, у которых каникулы совпадают с нерабочими днями, изменений не произойдет. Школы, которые уходят на каникулы с 25 октября (таких большинство), они продлятся на три дня (1,2,3 ноября) и далее перейдут в праздничные дни, таким образом они будут отдыхать две недели.

А школьники, которые учатся по триместрам и уже побывали на каникулах, будут отдыхать три дополнительных дня каникул в ноябре (1, 2, 3), и они перейдут в праздники.