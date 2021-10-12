Участниками программы профессионального обучения на базе Волгоградского экономико-технического колледжа и Камышинского политехнического колледжа стали более полусотни школьников региона. Старт курсов запланирован на октябрь 2021 года — открыты девять специальностей. Подготовка перспективных кадров и совершенствование системы ранней профориентации входят в число основных задач нацпроекта «Образование».

Как сообщает областная администрация, Волгоградский экономико-технический колледж набирает группы по направлениям «Парикмахер» и «Косметик» (по 110 часов). Заявления уже подали двадцать ребят, приëм продолжается. Педагоги и мастера Камышинского политехнического колледжа подготовят школьников по направлениям «Рихтовщик кузовов», «Слесарь по ремонту автомобилей», «Оператор электронного набора и верстки», «Оператор станков с программным управлением», «Ретушер», «Агент по закупкам», «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин»: на курсы уже записались более 30 человек. Длительность каждой программы — 144 часа. В процессе обучения будут задействованы площадки современных мастерских, открытых в 2021 году в рамках нацпроекта «Образование».

Напомним, более 160 единиц оборудования для диагностики и логистики (в том числе окрасочно-сушильная камера, современная система диагностики развал-схождения, агрегаты для диагностики грузового транспорта), а также легковые и грузовые автомобили поступили в учреждение.

По завершении все участники выполнят задания квалификационного экзамена, за успешное прохождение вручается именной сертификат.

Добавим, проект профессионального обучения школьников курирует Центр опережающей подготовки Волгоградской области. Задачи по развитию системы ранней профориентации, подготовки востребованных на рынке труда кадров, повышению престижа рабочих специальностей поставлены губернатором Андреем Бочаровым. Регион запустил программу первой профессии в 2019 году — первые 350 человек прошли курсы «Агент коммерческий», «Оператор ЭВМ и вычислительных машин», «Консультант в области цифровой грамотности населения (цифровой куратор)».