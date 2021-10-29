518 современных лифтов были установлены и уже работают взамен старого оборудования в 128 многоквартирных домах региона с начала 2021 года.

Как сообщает областная администрация, с начала 2021 года в Волгограде запущены 413 новых лифтов в 98 многоэтажках. В стадии монтажа 26 единиц оборудования в 12 МКД, по 494 лифтам в 128 домах проводится приёмка. После проведения приёмки и положительного заключения Ростехнадзора новыми подъёмниками будут пользоваться жители.

В Волжском все работы завершены: установлены и запущены 86 лифтов в 19 многоквартирных домах. В Камышине установлен и запущен 31 лифт в 13 МКД; два подъёмника в одном здании ещё монтируют.