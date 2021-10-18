Согласно постановлению губернатора с 18 октября на территории региона начинают действовать новые ограничения для непривитых от COVID-19 граждан. Для них вводится запрет на посещение массовых культурных и спортивных мероприятий, а также вход в культурные учреждения и многие другие. Исключение будут делать только лицам переболевшим коронавирусом, но не более полугода назад, а также возраст младше 18 лет, на них ограничения не распространяются.

Так, непривитые граждане не смогут посещать салоны красоты, косметические салоны, SPA-салоны, массажные салоны, солярии, фитнес-центры и других подобные объекты.

Также с сегодняшнего дня только вакцинированные граждане, а также имеющие недавний (до 72 часов) ПЦР-тест или не более 6 месяцев назад переболевшие ковидом смогут очно получить услуги МФЦ. Эти же условия действуют для доступа к услугам санаториев, пансионатов и домов отдыха.

Эти же ограничения распространяются и на работу музеев, театров, концертных залов, выставочных залов и других подобных учреждений. Для их посещения нужно предоставить QR-код, недавний (до 72 часов) ПЦР-тест или справку о перенесенном не более 6 месяцев назад COVID-19.