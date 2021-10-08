Новое постановление губернатора гласит, что теперь непривитые волгоградцы не смогут посещать ничего, кроме магазинов и общественного транспорта. Посещение спортивных и досуговых мероприятий, а также салонов красоты, спа-салонов, бассейнов, фитнес-центров, музеев, кинозалов и прочего будет возможно только при наличии сертификата о вакцинации или справки о перенесенной болезни COVID-19. Работа парикмахерских возможна при условии предварительной записи. Посещение турбаз и санаториев также только для вакцинированных граждан.

Также запрещается проведение массовых мероприятий, корпоративов, банкетов и других массовых мероприятий. Работа детских игровых комнат также под запретом.

При условии не соблюдения требований заведение-нарушитель будет закрыто.

Постановление вступает в силу с 18 октября.