Начиная с 21 октября 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека заработала Всероссийская тематическая «горячая линия» по вопросам тестирования на новую коронавирусную инфекцию.

Как сообщает пресс-служба ведомства, специалисты Роспотребнадзора проконсультируют население по вопросам, связанным с тестированием на новую коронавирусную инфекцию, срокам исполнения и выдаче результатов.

Тематическое консультирование граждан будет проводиться по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 800 555 49 43.