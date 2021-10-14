Рабочие приступили к реставрации наружных стен дворового фасада. Реставрационные работы ведутся в соответствие с графиком.

Как сообщает областная администрация, помимо демонтажных работ специалист ы выполняют укрепление стен и несущих конструкций, устраивая армокаркасы и укрепляющие сетки; монтируют прогоны ферм над большим зрительным залом. На строительной площадке трудятся ежедневно 30 разнопрофильных специалистов и три единицы техники.

Проект предусматривает создание двух зрительных залов на 240 и 84 места, а также многофункционального зала на 100 мест, оснащенные самым современным звуковым и световым оборудованием. Планируется, что именно здесь в будущем разместиться и кукольный театр.

Также определены помещения для творческого развития детей: театральные студии, мастерские техники речи, изготовления кукол и т.д. Получив первые навыки, дети и подростки смогут практиковаться на малой сцене театра культурного кластера, в который уже вошли краеведческий музей, цирк, ГДЮЦ, набережная, сквер Пахмутовой, а также пойма реки Царицы с музеем «Россия — моя история», детской железной дорогой и «Кванториумом».