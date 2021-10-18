Партия эксперсс-тестов была закуплена за счет областного бюджета. Всего регион закупил более 122 тысяч единиц. Уже сейчас они распределяются по медицинским учреждениям.

Как сообщает областная администрация, экспресс-тесты используются в круглосуточных ковидных центрах, для тестирования пациентов на дому, диагностики коронавирусной инфекции у беременных пациенток с симптомами COVID-19. Метод экспресс-тестирования позволяет исключить госпитализацию не по профилю пациентов с инфекционными заболеваниями, своевременно начать амбулаторное лечение.

Экспресс-тест на антиген к коронавирусной инфекции — это быстрая диагностика, которая позволяет за 15 минут с высокой долей вероятности диагностировать COVID-19. Однако его результат не означает постановку диагноза, а лишь показывает вероятность заболевания — диагноз «коронавирусная инфекция» должен поставить медицинский работник. Экспресс-тестирование проводится по той же технологии (забор из носа), что и ПЦР, но для получения результата биоматериал отправляется не в лабораторию, а в специализированный раствор и тест-систему.