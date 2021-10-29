Строительство комплекса гидротехнических сооружений, обеспечивающего дополнительное обводнение Волго-Ахтубинской поймы, растянется на пять лет. На данном этапе проект получил положительное заключение государственной экологической экспертизы Росприроднадзора. Мероприятие поддержано федеральным центром и включено в федеральный проект «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология».

Как сообщает комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, в течение двух лет специалисты АО «Институт Гидропроект» им. С.Я.Жука (г.Москва) проводили работы по проектированию и инженерным изысканиям комплекса ГТС для дополнительного обводнения Волго-Ахтубинской поймы. Государственный контракт, профинансированный федеральным бюджетом, был заключен в июне 2019 года. Направленные в Росприроднадзор проектные материалы получили положительное заключение экологической экспертизы. Экспертной комиссией установлено соответствие представленной документации требованиям законодательства в области охраны окружающей среды. В декабре этого года должно быть получено заключение Главгосэкспертизы. Строительно-монтажные работы планируется осуществить в течение пяти лет.

В составе комплекса предусмотрены: водопропускное сооружение с устройством мини-гидроэлектростанции мощностью до 25 мегаватт с расчетным расходом 100 м3 в секунду; четыре насосных станции, предназначенные для подачи воды из реки Ахтубы в наиболее крупные ерики Волго-Ахтубинской поймы; водорегулирующее сооружение в голове Волго-Ахтубинского канала.

Реализуемый в Волгоградской области масштабный проект по дополнительному обводнению реки Ахтубы и Волго-Ахтубинской поймы — уникальный, единственный за всю историю Советского Союза и России, призван решить задачу наполнения поймы даже в маловодный период и сохранения постоянного объема воды. Цель – улучшить экологическую ситуацию, создать более благоприятные условия для жизни людей не только в Волгоградской области, но и на всей Нижней Волге.