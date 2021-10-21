Нерабочие дни, объявленные Президентом РФ, могут начаться раньше и продлиться две недели. Решение будет приниматься региональными властями исходя из эпидемиологической ситуации. Такое предложение было озвучено на совещание Президента с членами Правительства Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба Президента РФ, на всей территории Российской Федерации с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года включительно устанавливаются нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы. Указ об этом был подписан 20 октября 2021 года.

На совещание же было предложено, что в тех регионах страны, где эпидемиологическая ситуация наиболее сложная, властям предоставить возможность введения нерабочих дней ранее, например с субботы 23 октября.