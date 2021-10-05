Работы по обновлению тепловых сетей по ул. Краснознаменской на пересечении с Сурским сквером, где в 2022 году запланировано комплексное благоустройство территории, подходят к завершению. Муниципалитет и «Концессии теплоснабжения» синхронизировали работы по обновлению коммуникаций и преображению общественного пространства. Замена перед реконструкцией позволит повысить качество подачи коммунальных услуг в ряд близлежащих жилых домов и социальных объектов, а также минимизировать риски разрытия и сохранить преобразившийся объект на долгие годы.

ООО «Концессии теплоснабжения» заменили 300 метров тепловой сети диаметром 300 миллиметров от котельной по ул. 10 Дивизии НКВД до ГДЮЦ, последний этап выполняется под проезжей частью по ул. Краснознаменской. После замены трубопроводов специалисты закрыли тепловую камеру бетонными плитами и выполнили гидроизоляцию. В настоящее время на объекте выполнена обратная засыпка, формируется песчано-щебеночная подушка, после чего ресурсоснабжающая организация восстановит асфальтобетонное покрытие и откроет участок дороги для движения транспорта.

Проводимые мероприятия не отразятся на сроках запуска отопительного сезона — все потребители вовремя и в полном объеме получат тепло, горячее водоснабжение в период замены сети подается по временной схеме.

Замена теплосетей также позволит перейти к следующему этапу развития Сурского сквера – по итогам рейтингового голосования данная территория будет благоустроена уже в следующем году. На объекте планируется заменить старое покрытие пешеходной зоны, установить малые архитектурные формы для отдыха, смонтировать новое освещение и поливочную систему. Именно такая последовательность работ, согласованная и синхронизированная всеми ведомствами, становится залогом надежного и долговечного результата обновления жилищно-коммунальной инфраструктуры и городских территорий.

Аналогичный подход применялся при реконструкции бульварной зоны вдоль ул. Дзержинского в Тракторозаводском районе — поочередно были обновлены коммунальные сети и проведено благоустройство. Сейчас здесь высажены более 400 деревьев и кустарников, реконструирован фонтан, установлены шесть арт-фонарей ручной работы, изображающих музыкантов. Введена в эксплуатацию новая автоматическая система полива, а в прогулочной зоне вдоль ул. Жолудева размещены различные игровые и спортивные комплексы. В текущем году перед тем, как приступить ко второй очереди благоустройства в границах от Дворца культуры Тракторозаводского района до дома №24, также были заменены свыше 1, 5 километров водопровода и 850 метров канализации. В настоящее время на площадке завершается благоустройство.