Согласно решению суда администрация Волгограда должна обеспечить водоснабжение и водоотведение земельные участки, предоставленные многодетным семьям.

Как сообщает Прокуратура Волгоградской области, как следует из материалов надзорной проверки, в период с 2013 года на территории западнее 1-й очереди жилого района Ергенинского в Кировском районе Волгограда было образовано и предоставлено многодетным семьям более 100 земельных участков. Однако до настоящего времени данные земельные участки не обеспечены водоснабжением и водоотведением.

При этом обязанность органов местного самоуправления обеспечить земельные участки, предоставляемые многодетным семьям, необходимой инфраструктурой прямо предусмотрена действующим законодательством.

В связи с этим прокурор Кировского района г.Волгограда обратился в суд с административным исковым заявлением о признании бездействия администрации Волгограда незаконным и возложении обязанности провести работы по обеспечению соответствующей территории необходимой инженерной инфраструктурой.

Решением Кировского районного суда г.Волгограда от 21.04.2021 требования прокурора удовлетворены частично, бездействие администрации города признано незаконным. В удовлетворении иска в части возложения обязанности обеспечить обустройство территории необходимой инфраструктурой отказано, поскольку, по мнению суда первой инстанции, это ограничит право органа местного самоуправления на самостоятельное решение вопросов местного значения. Указанное решение в части отказа в удовлетворении требований оспорено прокуратурой Кировского района г.Волгограда в вышестоящий суд.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Волгоградского областного суда апелляционное представление прокуратуры удовлетворено — решение суда в указанной части отменено и вынесено новое, которым на администрацию Волгограда возложена обязанность в течение 10 месяцев с момента вступления в законную силу судебного постановления провести работы по обеспечению соответствующей территории системой водоснабжения и водоотведения. Исполнение вступившего в законную силу судебного решения взято органами прокуратуры на контроль.