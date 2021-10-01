В октябре Волгоградский планетарий приглашает детей и их родителей на показы нового полнокупольного мультфильма «Дракоша и пропавшая звезда», который в доступной и увлекательной форме познакомит малышей с созвездиями северного полушария неба.
Как сообщает пресс-служба планетария, по сюжету мультфильма Дракоша путешествуя в космосе — заблудился, и ему на помощь пришли друзья. Вместе с ними Дракоша возвращает пропавшую Полярную звезду на место. Во время путешествия на земле, друзья успешно преодолевают горы Гималаи, а оказавшись в космосе, побеждают опасную черную дыру. Знакомясь с расположением звезд на небе, маленькие посетители планетария научаться правильно ориентироваться на местности и расшифровывать звездные узоры – созвездия.
Премьерные показы пройдут в 12:00:
- 3 октября
- 9 октября
- 16 октября
- 23 октября
- 30 октября
Справки и бронирование по телефону: 8(8442) 24-18-80