В октябре Волгоградский планетарий приглашает детей и их родителей на показы нового полнокупольного мультфильма «Дракоша и пропавшая звезда», который в доступной и увлекательной форме познакомит малышей с созвездиями северного полушария неба.

Как сообщает пресс-служба планетария, по сюжету мультфильма Дракоша путешествуя в космосе — заблудился, и ему на помощь пришли друзья. Вместе с ними Дракоша возвращает пропавшую Полярную звезду на место. Во время путешествия на земле, друзья успешно преодолевают горы Гималаи, а оказавшись в космосе, побеждают опасную черную дыру. Знакомясь с расположением звезд на небе, маленькие посетители планетария научаться правильно ориентироваться на местности и расшифровывать звездные узоры – созвездия.

Премьерные показы пройдут в 12:00:

3 октября

9 октября

16 октября

23 октября

30 октября

Справки и бронирование по телефону: 8(8442) 24-18-80