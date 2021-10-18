С весны текущего года начал действовать федеральный закон, согласно которому устанавливается запрет на высадку лица, не достигшего возраста шестнадцати лет, следующего без сопровождения совершеннолетнего лица, при отказе от оплаты проезда.

Как сообщает комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, согласно закону для перевозчиков вводится административная ответственность за принудительную высадку из автобуса, трамвая или троллейбуса несовершеннолетнего, не достигшего возраста шестнадцати лет, не подтвердившего оплату проезда, если его проезд подлежит оплате, либо право на бесплатный или льготный проезд следующего без сопровождения совершеннолетнего лица, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния. Указанная статья вступила в силу с 01.05.2021 и предусматривает ответственность в виде административного штрафа на водителя в размере пяти тысяч рублей, на должностных лиц — от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

Комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области рекомендует руководителям транспортных организаций осуществляющих перевозку пассажиров автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом провести профилактическую (разъяснительную) работу с водительским и кондукторским составами, с целью исключения случаев принудительной высадки детей из общественного транспорта.