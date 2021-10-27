В будущем году в Волгограде планируется провести ремонтно-восстановительные работы на памятнике комсомольцам-защитникам Сталинграда в Центральном районе. В текущем году специализированная организация по заказу муниципалитета провела детальное обследование памятника и разработала комплекс мер по приведению его в первоначальное состояние.

По данным городской администрации, на момент обследования устойчивости самих скульптур ничего не угрожает, поскольку они надежно прикреплены к монолитному железобетонному основанию. При этом постамент нуждается в комплексном ремонте — состав, который крепил плиты к основанию, за десятилетия утратил свою прочность, в связи с чем требуется его полная замена. Соответственно, необходимо провести демонтаж старого плиточного покрытия – при проведении данных работ плиты сохранить не удаться, поэтому предусмотрена полная замена покрытия и более надежный способ их монтажа. Основание памятника будет дополнительно укреплено армирующей сеткой, фигуры воинов очистят и покроют защитным составом.

Поскольку данный памятник является объектом культурного наследия, разработанная документация была направлена на государственную историко-культурную экспертизу.

После окончательного утверждения проектной документации муниципалитет объявит аукцион на выполнение ремонтно-восстановительных работ. К мероприятиям могут быть допущены только компании, имеющие соответствующие лицензию и опыт. С учетом вышеперечисленных факторов работы должны стартовать с началом строительного сезона и завершиться до конца 2022 года.