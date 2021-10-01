Осенняя посевная кампания завершилась в 17 районах Волгоградской области. Озимыми культурами засеяно уже 1 млн 586 тыс. га, что составляет 98% от намеченного уровня, который позволит заложить основу для будущего урожая, обеспечить продовольственную безопасность региона и страны в целом.

Как сообщает областная администрация, самые большие посевные площади — в Октябрьском районе, где засеяно 104 тыс. га. В Котельниковском районе озимыми засеяли 92 тыс. га, Калачевском — 82 тыс. га, в Клетском районе — 79 тыс. га. Общая площадь озимых культур под урожай 2022 года должна составить свыше 1,6 млн га — такой объем посевов позволит выполнить задачу по обеспечению валового сбора зерновых не ниже среднегодового объема в 4 млн тонн.

В начале октября сев во всех районах должен завершиться — такая задача озвучена на заседании оперативного штаба, которое провела председатель комитета сельского хозяйства Волгоградской области Марина Морозова.