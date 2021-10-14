Аграрии завершили осенний сев озимых культур. Уже второй год подряд озимыми культурами в регионе засеивают рекордные площади.

Как сообщает областная администрация, в 2020 году площадь сева озимых составила 1,63 млн га: данный показатель был получен впервые в истории региона. Под урожай-2022 выделены 1,65 млн га. В числе лидеров – Октябрьский (озимыми засеяны более 113 тысячи га), Котельниковский (94,2 тысячи га), Калачёвский (82,6 тысячи га) и Клетский районы (81,6 тысячи га).

В этом году озимый клин пшеницы увеличен на 109,4 тысячи га и составил 1,57 млн га. Рожь посеяна на площади 54,2 тысячи га, тритикале – 8,4 тысячи га, ячмень -1,7 тысячи га.