Новый тариф дает возможность абоненту самостоятельно выбрать подходящий пакет минут и гигабайт, в абонентскую плату включены безлимитные мессенджеры, сервис билайн ТВ с 20 каналами (доступны для просмотра на смартфонах).

Это обеспечивает полную прозрачность списаний. К концу первого месяца пользования для каждого абонента будет сформировано персональное предложение.

« Теперь мы учитываем интересы каждого и готовы подобрать для них самые лучшие и полезные условия», — заявила исполнительный вице-президент по розничному бизнесу билайна Светлана Кирсанова.



Важно понимать, что абонент, подключивший тариф «Твоё решение», может в любое время изменить пакет минут и ГБ в пределах доступных комбинаций, а также выбрать и поменять набор дополнительных опций. Это повлечет за собой изменение размера абонентской платы и запустит новый расчетный период.

Объем включенных услуг, условия их предоставления, размер абонентской платы зависят от региона подключения. Все подробности о действующей линейке тарифных планов и их условиях — на сайте beeline.ru

Управлять тарифом можно с помощью мобильного приложения. В рамках обновления бренда теперь оно называется не «Мой Билайн», а билайн. В Google Play уже доступна версия для Android. Версия для устройств под управлением iOS появится в App Store в ближайшее время.