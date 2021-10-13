Подрядная организация, занимающаяся строительство новой школы по улице 2-й Штурманской в Красноармейском районе, планирует сдать объект в следующем году. На данный момент рабочие завершили кирпичную кладку наружных стен. Общеобразовательное учреждение на тысячу мест возводится по региональному проекту «Современная школа» нацпроекта «Образование».

​Как сообщает городская администрация, в настоящее время рабочие продолжают устройство крыши будущей школы — «кровельный пирог» из гидроизоляции, утеплителя и кровельной мембраны готов на 50%. Кроме того, рабочие ведут утепление фасада здания, устанавливают ПВХ-окна. На территории обустраивают хозяйственно-бытовую канализацию и сети водоснабжения и электроснабжения. Начались работы по благоустройству прилегающей территории: строители устанавливают бордюрные камни и укладывают слой щебня для будущих тротуарных дорожек, готовят основание под устройство футбольной площадки.

Внутри здания завершается монтаж инженерных систем – сетей водоснабжения, водоотведения, отопления, электроснабжения, а также вентиляции. Также рабочие выполняют штукатурные работы, бетонную стяжку полов, возводят внутренние перегородки. На объекте ежедневно задействовано 5 единиц спецтехники и порядка 90 рабочих.

По условиям муниципального контракта, в новой школе Красноармейского района предусмотрены 40 классов, многофункциональные спортивные залы (в том числе для занятий лечебной физкультурой), школьный деловой центр, актовый зал на 336 мест, библиотека, лингафонные кабинеты, профильные мастерские и лаборатории, а также современный пищеблок. Кроме того, пространство образовательного учреждения будет адаптировано для детей с ограниченными возможностями здоровья. Возле школы специалисты возведут спортивный городок с несколькими площадками, стадионом, беговыми дорожками.