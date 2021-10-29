В регионе продолжается работа по строительству новых школ. Еще одна современная школа на тысячу мест будет построена в Волжском. Контракт на возведение учебного заведения уже заключён. Школа будет построена в перспективном жилом микрорайоне и станет шестой, возведённой в регионе с 2014 года.

Как сообщает областная администрация, за основу проекта нового учреждения образования в городе-спутнике будет взята построенная ранее школа в городе Камышине. В новом учреждении оборудуют все необходимое для всестороннего развития подрастающего поколения – 40 современных классов, многофункциональный спортивный зал, школьный деловой центр, актовый зал, библиотеки, мастерские, лингафонные кабинеты, столовая и буфет. Важно, что по условиям контракта трёхэтажное здание адаптируют для детей с ограниченными возможностями здоровья. На прилегающей территории планируется обустройство спортплощадок, зон для игровых видов спорта, секторов для занятий легкой атлетикой и активного досуга детей младших классов. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Образование».