Специалисты приступили к благоустройству территории вокруг строящегося корпуса Волгоградского областного онкодиспансера. Во время работ будет высажено порядка 750 новых деревьев и кустарников. Прогулочные зоны также украсят клумбы из лаванды и сухой фонтан.

Как сообщает областная администрация, работы по строительству ключевого объекта продолжаются в плановом режиме: специалисты подрядной организации завершили устройство вентилируемого фасада, проводят чистовую отделку палат и помещений реанимаций, монтируют вспомогательные элементы медицинского оборудования, завершают наладку инженерных систем. Общий процент готовности здания уже превышает 85%, в ежедневном режиме на объекте задействовано 114 человек и пять единиц техники.

Активно благоустраивается прилегающая территория: здесь уже высадили кусты узколистной лаванды, смонтировали поливочный водопровод, подготовили почву для посадки кленов, сосен и елей, саженцев липы, сливы и боярышника, других деревьев.