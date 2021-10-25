В Волгограде продолжаются работы по благоустройству правого склона поймы реки Царица. На днях специалисты приступили к высадке крупномерных деревьев на территории от сквера Пахмутовой до пересечения с ул. Калинина стартовали работы по озеленению. На первом этапе было высажено 100 деревьев высотой до 4 метров. Среди них: береза, клен, черемуха, дерен, ель и другие сорта, акклиматизированные к погодным условиям региона. Всего в эко-парке будет высажено свыше 1100 деревьев и кустарников.

​Как сообщает городская администрация, согласно проекту на правом склоне появится еще одна современная прогулочная зона, которая свяжет ранее благоустроенные пространства — сквер Пахмутовой, парк Царицынский и сквер у Гасителя. По информации инвестора, завершить работы планируется в первом полугодии 2022 года.

В настоящее время специалисты подрядной организации завершили установку альпийской горки, проложили электрический кабель и опоры для нескольких десятков будущих светильников. Кроме этого, инвестор оформил заказ на изготовление парковых скамеек с деревянными сидениями. Особенностью территории станет смотровая площадка с видом на Волгу.

В начале октября на обновляемой площадке уже высадили первую партию многолетних цветущих и декоративно-лиственных растений: калину, спирею, лапчатку, айву, барбарис, можжевельник и другие злаковые и травянистые многолетние растения в количестве 1000 саженцев. Уход за новыми зелеными насаждениями обеспечит уже смонтированный поливочный водопровод, оснащенный капельными и дождевальными оросителями.