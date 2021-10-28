В регионе на период нерабочих дней ввели дополнительные ограничения для защиты жителей от новой коронавирусной инфекции. Решение принято в соответствии с поручениями по итогам совещания с членами Правительства РФ, утвержденными Президентом России, а также с предложениями главного государственного санитарного врача по Волгоградской области.

С учетом складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановки принято решение о внесении изменений в постановление №179.

Согласно постановлению, с 30 октября 2021 года в Волгоградской области устанавливают:

— режим самоизоляции для граждан старше 60 лет, а также неработающих людей с хроническими заболеваниями. Исключение составляют вакцинированные от COVID-19, а также те, кто перенес заболевание не более шести календарных месяцев назад. Кроме того, режим самоизоляции рекомендовано соблюдать работающим гражданам с хроническими заболеваниями;

— обязанность работодателей перевести на дистанционную работу всех сотрудников старше 60 лет, а также имеющих хронические заболевания, на четыре недели для вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19 (в случае отсутствия медицинских противопоказаний) и формирования иммунитета;

— запрет на проведение с 23:00 до 06:00 зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания (за исключением услуг на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов).

Согласно изменениям в постановлении №489, в Волгоградской области также с 30 октября 2021 года приостановлено действие свободных от COVID-19 зон в предприятиях общественного питания и культурно-досуговых учреждениях. Теперь везде в таких организациях заполняемость залов не должна превышать 50%.

В период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 2021 года в Волгоградской области решено приостановить:

— проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий;

— работу физкультурно-оздоровительных комплексов, бассейнов, бань и саун. Фитнес-центры работать будут, но посетителям надо предъявить документ о вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста. Это не распространяется на несовершеннолетних, а также переболевших коронавирусом за последние полгода;

— проведение выставочных, просветительских мероприятий (в том числе работу выставочных залов, библиотек, проведение лекций, тренингов) с очным присутствием граждан;

— работу кинозалов и кинотеатров, концертных залов, концертных организаций, цирков, домов культуры, иных культурно-досуговых учреждений, за исключением театров и музеев;

— проведение концертов в кафе и ресторанах, предприятиях общепита;

— работу аттракционов в парках культуры и отдыха, в торгово-развлекательных центрах, водных аттракционов (иных объектов) в аквапарках;

— проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан;

— оказание стоматологической помощи за исключением помощи в экстренной или неотложной форме.

Непродовольственные магазины с 30 октября по 7 ноября будут обслуживать покупателей только по предъявлении документов о вакцинации или перенесенном заболевании (это не распространяется на несовершеннолетних). При этом сотрудники магазина, обслуживающие посетителей, также должны иметь документы о вакцинации или перенесенном заболевании. Эти ограничения не распространяются на аптеки, продовольственные магазины, а также предприятия торговли, где продают непродовольственные товары первой необходимости при условии, что их доля в ассортименте составляет не менее 30%.

Напомним, ранее, 20 октября, оперштаб на основе рекомендаций и решений главного государственного санитарного врача по Волгоградской области внес изменения в постановление №179, введя ряд новых мер. В результате с 25 октября 2021 года в Волгоградской области дополнительные ограничения действуют в предприятиях общепита, на междугородном транспорте, в МФЦ. Определенные условия установлены для отправляющихся в командировки; был приостановлен доступ к бесплатным публичным точкам WI-FI.