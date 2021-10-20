На период ноябрьских праздников будут назначены дополнительные поезда из Волгограда в Москву и обратно со 2 по 8 ноября.

Как сообщает пресс-служба ОАО «РЖД», для обеспечения перевозки пассажиров в дни ноябрьских праздников назначены дополнительные поезда дальнего следования:

– №1/2 Волгоград – Москва отправлением из Волгограда 7 ноября в 15:51, прибытием в Москву 8 ноября в 9:30. В обратном направлении из Москвы поезд отправится 8 ноября в 13:46 и прибудет в Волгоград 9 ноября в 7:45;

– №15/16 Волгоград – Москва отправлением из Волгограда 2 и 6 ноября в 17:13, прибытием в Москву 3 и 7 ноября в 14:00. В обратном направлении из Москвы поезд отправится 3 и 7 ноября в 20:09 и прибудет в Волгоград 4 и 8 ноября в 16:52.

Время отправления и прибытия поездов – местное.

Получить подробную информацию о графике движения поездов, стоимости билетов, а также оформить проездные документы можно на официальном сайте ОАО «РЖД», с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» или в железнодорожных кассах.