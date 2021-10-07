В Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах на линии СТ в границах от конечной остановки скоростного трамвая в Тракторозаводском районе до станции «Завод «Баррикады» начались работы по алюминотермитной сварке. Применение данной технологии обеспечивает бесшовное соединение рельсового пути.

Как сообщает городская администрация, работы по алюминотермитной сварке подрядная организация ведет на участке, где ранее была заменена рельсошпальная решетка. Также в ходе модернизации здесь установлены 77 новых стальных оцинкованных опор и смонтировано более 7 километров контактной сети, благоустроены три остановочные площадки, восстановлены автомобильный переезд и два пешеходных перехода. Для обеспечения бесперебойной работы скоростного трамвая сварочные работы проводятся только в ночные часы – с 21:00 до 5:40.

Закончив сварку стыка, специалисты проводят шлифовку шва – таким образом, в первые утренние рейсы вагоны выходят уже на готовое бесшовное полотно. Алюминотермическая технология сварки обеспечивает соединение стальных конструкций на молекулярном уровне, в результате получается сплошной рельсовый путь. Отсутствие стыков позволяет повысить плавность хода составов и среднюю скорость движения трамвайных поездов, а также увеличить срок службы как самого полотна, так и подвижного состава. Кроме сварки стыков специалистам в рамках муниципального контракта предстоит также установить через каждые 500 метров температурные компенсаторы.

По мере поступления очередных траншей из федерального бюджета работы по обновлению трамвайного полотна продолжатся и на остальной части наземного участка СТ.