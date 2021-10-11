Волгоградцы могут получить доступ к электронным ресурсам Президентской библиотекой имени Б. Н. Ельцина @presidential_library, который дпредоставляет музее-заповедник «Сталинградская битва» в рамках Соглашения о сотрудничестве. Центр удаленного доступа открыт на базе музея-панорамы.

Как сообщает пресс-служба музея, сотрудникам и каждому посетителю музея предоставлена возможность обратиться к общегосударственному хранилищу важнейших документов по теории, истории и практике российской государственности и русскому языку как государственному языку Российской Федерации.

Электронный читальный зал оборудован в военно-исторической библиотеке музея по адресу: ул. им. Маршала В. И. Чуйкова, 47 (тел 550151, доб. 1306). Каждый читатель при записи получает индивидуальный логин и пароль для доступа в Личный кабинет.