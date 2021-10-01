В эти выходные в музее-панораме «Сталинградская битва» состоится творческий мастер-класс «Т-34 — наш боевой друг и товарищ», который пройдет 3 октября.

По данным пресс-службы музея, во время мастер-класса участники познакомятся с историей создания грозных боевых машин, узнают о развитии танкостроения в нашей стране и своими руками изготовят бумажную модель легендарного Т-34.

Продолжительность мастер-класса 1 час. Количество мест ограничено.

Необходима предварительная запись.

Все подробности и запись по телефону: 55-00-83.