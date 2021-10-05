В музее-панораме «Сталинградская битва» сезон мастер-классов открыли с изготовления бумажной модели танка Т-34. Во время мастер-класса участникам рассказали историю появления грозных боевых машин, а также познакомили с образцами танков: от Mark 1 и «Царь-танк» до Т-90 и Т-14 «Армата». Затем ребята научились собирать модель самого знаменитого танка Великой Отечественной войны, детища Михаила Ильича Кошкина — Т-34, которую с радостью забрали с собой.

По данным пресс-службы музея, очередной мастер-класс будет проходить 9 октября 2021 года в 13:00. Стоимость участия составляет 100 руб. Возрастное ограничение 7+. Продолжительность мастер-класса 1 час.

Количество мест ограничено. Необходима предварительная запись по телефону: 55-00-83.