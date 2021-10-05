В рамках фестиваля «Японская осень» Волгоградский музей имени И.И.Машкова проведет лекции и мастер-классы. Мероприятия будут проходить с 7 по 13 октября в пространстве музея Машкова.

Как сообщает пресс-служба музея, фестиваль «Японская осень» проходит в рамках года японо-росскийских межрегиональных и побратимских обменов. Его организаторами выступают Волгоградское отделение Общества «Россия-Япония» при поддержке Посольства Японии в Российской Федерации и Администрации Волгоградской области.

Во время лекций участники узнают о японском искусстве: его особенностях, главных художниках и влиянии на европейскую и русскую культуру. А на мастер-классах каждый сможет приобщиться к традиционному японскому искусству, икебана и суми-э, под руководством Мидори Ямада.

7 октября в 17:00 – лекция Ивана Говорухина «Японское искусство в России и Европе в конце XIX-начале XX века».

9 октября в 12:30 – мастер-класс по икебана под руководством мастера Мидори Ямада.

9 октября в 15:00 – мастер-класс по суми-э под руководством мастера Мидори Ямада.

13 октября в 15:00 – мастер-класс художника Марии Мелиховой «Городской пейзаж в стиле японской гравюры».

13 октября в 17:00 – лекция Ивана Говорухина «Послевоенное японское искусство: диалог с миром и сохранение традиций».

Необходима предварительная запись: 24-16-79 Участие по входным билетам.

Выставочный зал (ул.Чуйкова,37)