Выпускников и студентов художественных и гуманитарных отделений вузов приглашают на бесплатную стажировку в ВМИИ им. И.И.Машкова, которая реализуется проектом ВМИИ им. И.И.Машкова, победителем конкурса «Общее дело» благотворительной программы «Эффективная филантропия» Благотворительного фонда Владимира Потанина.

По данным пресс-службы музея, набор на второй поток стажировки открыт с 1 октября 2021 года. Участниками стажировки могут стать как студенты, так и выпускники любых вузов, у которых есть желание в дальнейшем связать свою жизнь с музейной деятельностью.

Цель стажировки – обучение молодых кадров для формирования кадрового резерва ВМИИ им. И.И.Машкова для повышения интереса молодежной аудитории.

Тема стажировки – «практическая жизнь музея». Продолжительность обучения – 3 месяца (2 раза в неделю по 2 часа). Всего будет отобрано 10 участников на период обучения первого цикла с 1 октября по 15 декабря.

Напомним, что в июле завершился первый поток стажировки, участниками которого стали 32 человека, 13 из которых разработали свои проекты, многим удалось реализовать свои проекты в стенах музея, а у кого-то проект остался в разработке.

Обучающиеся получат основные представления об искусстве и о музейной работе: создании музейных экспозиций, проведении экскурсий и интерактивных занятий, а также будут вовлечены в практическую жизнь музея. Участники смогут поработать с подлинными произведениями искусства, художниками, архивными документами, оцифровкой материалов, поучаствовать в формировании экспозиций, разработке и проведении экскурсий и интерактивных занятий, мультимедийных музейных продуктов и т.д.

Крайний срок подачи заявки – 30 сентября 2021.

Ознакомится с формой заявки можно на сайте музея.

Способы подачи заявки:

2 варианта (выберите удобный для Вас):

1. Заполнить заявку онлайн;

2. Прислать заполненную заявку с прилагаемыми файлами на электронный адрес [email protected] с темой письма Стажировка_Фамилия_Имя