В лесах региона было собрано более шести тонн желудей. Всего до конца осени планируют заготовить около 12,5 тонны семян дуба, которые подготовят и используют для посева будущей весной.

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, первыми к сбору семян приступили сотрудники Ольховского и Нижнечирского лесничеств. В настоящее время заготовка проводится на территории 11 муниципальных районов в Котовском, Жирновском, Лещевском, Новоаннинском, Урюпинском, Нижнечирском, Ольховском, Светлоярском и Среднеахтубинском лесничествах.

Посевной материал после просушки будет храниться в зимних траншеях до весны. А в марте-апреле 2022 года в Ольховском, Нижнечирском, Светлоярском и Среднеахтубинском лесных питомниках планируется высеять более полутора тонн семян дуба. Выращенные здесь сеянцы будут высажены в рамках работ по компенсационному лесовосстановлению.

Переход на собственный посадочный материал — одна из главных задач регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». В его рамках планируется сформировать запас семян лесных растений для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших от пожаров насаждений. В том числе для этого в регионе создана сеть из 12 лесных питомников общей площадью 133 га.

За последние три года уровень обеспеченности лесничеств местными сеянцами и саженцами вырос вдвое – с 37% до 74%. К 2024 года этот показатель планируют довести до 100%. Сегодня в питомниках Волгоградской области выращиваются сеянцы сосны крымской и обыкновенной, акации, вяза, ясеня, дуба. До конца 2021 года будет запущен новый комплекс по переработке шишки: оборудование позволит ежегодно получать до 400 кг высококачественных семян, которые обеспечат высадку сеянцев сосны на площади более 500 га.