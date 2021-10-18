С 18 октября все культурные учреждения региона будут пускать посетителей по новым правилам посещения. Об этом своих посетителей уже оповестили: Волгоградский планетарий, Музейно-выставочный центр Красноармейского района Волгограда,

Музей-заповедник «Сталинградская битва», Музей-заповедник «Старая Сарепта», Волгоградский музей изобразительных искусств им. И.И.Машкова.

Так согласно новым правилам, при посещении учреждений посетителю 18+ необходимо предъявить QR-код (сертификат вакцинации) или сертификат о профилактических прививках, а также, документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина).