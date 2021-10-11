К 10 октября все котельные Волгограда заработали в штатном режиме и подают теплоресурс до ввода в жилые здания — такие данные были озвучены на заключительном совещании общегородского штаба.

​Как сообщает городская администрация, начиная с 7 октября муниципальные котельные поэтапно начали обеспечивать теплом потребителей — по состоянию на вечер 10 октября теплоноситель доведен до ввода жилых домов в полном объеме. Бесперебойное функционирование магистральных и квартальных сетей в каждом районе контролируют ООО «Концессии теплоснабжения», а также специалисты районных подразделений мэрии. Еще одно направление работы – запуск котельных, которые находятся в частной собственности. Администрация города взаимодействует с собственниками и оказывает содействие в решении текущих вопросов.

Обеспечив функционирование источников ресурса, муниципалитет взял на особый контроль работу обслуживающих жилой фонд организаций, поскольку именно они отвечают за регулирование внутридомовых сетей и «доставку» тепла от ввода в дом в квартиры жителей. В ходе совещания ряд ТСЖ подтвердили поступление теплоносителя к дому, однако сообщили о смещении сроков отопительного сезона в их домах на более поздние. Такое решение принято большинством жителей данных МКД в целях экономии, поскольку здания оснащены приборами учета тепла. Точные даты подачи запуска теплоносителя в квартиры граждане определят самостоятельно на общедомовом собрании.

В случае если эксплуатирующая организация игнорирует просьбы жителей МКД, достаточно обратиться в районную администрацию, которая окажет содействие в вопросе поступления теплового ресурса в квартиры. В каждом районе функционирует диспетчерская служба, куда горожане могут обращаться с претензиями на некачественное теплоснабжение квартир. Диспетчерские службы работают круглосуточно, также жители могут обратиться в жилищную инспекцию Волгограда или в районную администрацию. По каждому обращению проводится проверка работы обслуживающей организации.

Телефоны информационно-диспетчерских служб МБУ «ЖКХ районов Волгограда»:

Красноармейский район – телефон 67-70-67

Кировский район – телефон 45-29-83

Советский район — телефон 41-69-51

Ворошиловский, Дзержинский районы – телефон 33-63-92, 33-63-84

Центральный район – телефон 23-13-15

Краснооктябрьский район – телефон 73- 50- 82

Тракторозаводский район – телефон 70-10-26