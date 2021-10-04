В связи с этим будет приостановлено водоснабжение с 8:00 час. 5 октября до 8:00 час. 6 октября. Часть потребителей района будут получать ресурс на пониженном давлении. Полный список адресов можно посмотреть на сайте «Концессий водоснабжения».

Во время плановой остановки бригады проведут капитальный ремонт на магистральном водопроводе диаметром 900 мм, который снабжает ресурсом более 34 тысяч жителей. Информация о приостановке ресурса направлена во все управляющие компании для оповещения жителей.

Данные мероприятия крайне важны для качественного и бесперебойного обеспечения потребителей питьевой водой, их невозможно провести, пока система заполнена водой, а электросети находятся под напряжением. На время проведения работ будет задействована специальная техника: машины АВР, тракторы-откачки, каналопромывочная машина, илосос, бортовой автомобиль.

Компания приносит извинения горожанам за временные неудобства и рассчитывает на понимание: кратковременные сложности сегодня – это надежная работа водопровода на долгие годы вперед.