Концессии водо- и теплоснабжения – это предприятия непрерывного цикла, отопление и вода должны постоянно поступать в дома волгоградцев. В связи с этим компании провели подготовительные мероприятия для стабильной работы в продолжительные выходные и праздничные дни.

Так, были утверждены графики круглосуточных дежурств сотрудников предприятий, а также подготовлен запас необходимых материалов для оперативного устранения повреждений. Кроме того, дополнительно подготовили к работе и спецтехнику: каналопромывочные машины, большие и малые экскаваторы, откачивающую технику, автокраны и крано-манипуляторные установки.

Особенно в выходные дни возрастает нагрузка на бригады, обслуживающие канализационные коллекторы. Как правило, в продолжительные выходные волгоградцы проводят ремонтные работы, занимаются уборкой, готовят пищу. В связи с этим увеличивается сброс в канализацию строительного мусора, тряпок, бытовых и пищевых отходов. Мы напоминаем, что все эти вещи необходимо выбрасывать в мусорное ведро или вывозить на специализированные площадки, поскольку, попадая в коллекторы они образуют огромные засоры, разбор которых требует много времени и сил коммунальщиков.

Помимо рабочих бригад, непрерывную работу будет осуществлять и колл-центр Концессий. Даже в праздничные дни жители смогут оставить заявку по телефону 99-67-96.

Для удобства волгоградцев головной офис Концессий на ул. Пархоменко, 47а будет работать с 1 по 3 ноября (4-7 ноября нерабочие дни). В связи с распространением коронавирусной инфекции прием граждан происходит при предъявлении сертификата о прохождении вакцинации или перенесенном заболевании. При их отсутствии необходимо предварительно записаться на прием по телефону 99-67-96 доб. 1622 или по электронной почте [email protected] («Концессии водоснабжения»), [email protected] («Концессии теплоснабжения»).