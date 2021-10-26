Главное управление МЧС России по Волгоградской области приглашает к участию в онлайн-олимпиаде по пожарной безопасности, организатором которой выступает Всероссийское добровольное пожарное общество (ВДПО), Государственный образовательный областной университет (МГОУ) и Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России).

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области, до 3 ноября проводится обязательная регистрация участников онлайн-олимпиады на специальном сайте. Участие в олимпиаде могут принять обучающие образовательных организаций, студенты и курсанты до 18 лет включительно.

С 3 по 9 ноября производится обработка регистрационных данных участников.

С 10 по 17 ноября проведение онлайн-олимпиады. Итоги будут подведены и опубликованы 28 ноября.

Олимпиада проводится по разработанным вопросам в виде теста по тематике пожарной безопасности, истории пожарной охраны и МЧС России, истории пожарного добровольчества. Каждый участник должен ответить на 30 вопросов за 30 минут.

Подробную информацию можно найти на онлайн-платформе олимпиады.