Волгоградцам представляют новый проект Государственного архива Волгоградской области «100 архивных документов к юбилею организации», который реализуется при содействии ГТРК «Волгоград-ТРВ». Первый фильм проекта посвящен 100-летию со дня создания Волгоградского отделения Союза писателей России.

Как сообщает комитет культуры Волгоградской области, в фильме рассказывается о пути писательской организации длиною в век. В видеопроекте освящается история от создания Царицынской ассоциации пролетарских писателей до середины 1990-х годов. Через призму 100 документов, фотографий из фондов Государственного архива Волгоградской области и архивных видеоматериалов ГТРК «Волгоград-ТРВ» воссоздается прошлое писательской организации, которой есть чем гордиться, кому передавать свои знания и навыки литератора-просветителя. Ознакомиться с фильмом можно по ссылке.

Новые фильмы цикла будут создаваться к 100-летним юбилеям различных волгоградских организаций. Следующий фильм будет посвящён 100-летию прокуратуры Волгоградской области – планируется создание видеоконтента к январю 2022 г.