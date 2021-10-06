Волгоградцев приглашают посетить лекцию «Хонкаку. Возрождение классического японского детектива», которая будет проходить в Волгоградской ОУНБ им. М. Горького и научно-образовательное общество «Интеллектуальные среды» в рамках фестиваля «Японская осень».

Как сообщает пресс-служба библиотеки, лекция пройдет 9 октября 2021 года в 15:00, лектором выступит доцент, кандидат юридических наук Юрий Ветютнев.

Хонкаку – жанр японской остросюжетной литературы, построенный согласно классическому канону, сложившемуся на Западе на рубеже XIX–XX веков. Хонкаку называют детективные истории, где автор сосредоточен, прежде всего, на логической загадке, которую представляет собой преступление, и на решении этой загадки. А всему остальному внимание уделяется гораздо меньше.

До 1950-х годов хонкаку пользовались в Японии огромной популярностью, а потом уступили пальму первенства остросюжетной беллетристике. Но с 1970-х годов (и по сей день) наблюдается возрождение интереса к хонкаку.

В лекции Юрия Ветютнева будут использованы произведения Юкито Аяцудзи «Убийства в десятиугольном доме», Содзи Симада «Дом кривых стен» и Кейкичи Осака «Чудовище маяка».

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