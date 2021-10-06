Уникальные палеонтологические экспонаты привезенные из археологической экспедиции по Восточной Якутии пополнят фонды музея-заповедника «Старая Сарепта». Экспедиции проходила в рамках заключенного договора о сотрудничестве между музеем-заповедником «Старая Сарепта» и Институтом истории материальной культуры Российской академии наук в августе-сентябре этого года. Участником данной экспедиции был заведующий сектором археологии «Старой Сарепты» Станислав Ремизов.

Как сообщает региональный комитет культуры, в экспедиции был проделан большой объём археологических работ, куда также вошли исследования по геологии, геоморфологии, палеоботанике и палеомикробиологии. Предварительные итоги деятельности экспедиции будут известны позднее.

Подобные работы велись Станиславом Ремизовым и в полевом сезоне 2020 года, результатом которых стало обновление экспонатов выставки «Мир древних животных Александра Кноблоха».

Кроме этого, сувенирная продукция музея-заповедника впервые побывала за Полярным кругом и с большим удовольствием была продегустирована участниками высокоширотной археологической экспедиции. Волгоградская горчица была постоянной деталью сервировки в столовой у ученых.

Как рассказал Станислав Ремизов, в конце августа дали всходы семена горчицы, посеянные в качестве научного эксперимента у палаточного лагеря археологов. Однако оценить их вкусовые качества ученые не успели: их опередила небольшая семейка полярных куропаток, проживающая на территории лагеря.