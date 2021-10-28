Дореволюционная посуда фабрики Гарднера пополнила фонда Волгоградского областного краеведческого музея. Жительница Волгограда Наталья Скорикова передала в дар музею три чайные пары из тонкого фарфора фабрики Гарднера.

По данным комитета культуры Волгоградской области, уникальная посуда бытовала с дореволюционного периода по 1980-е годы в семье прабабушки, бабушки и отца, дарительницы. На посуде нанесено надглазурное клеймо красного цвета в виде двуглавого орла с надписью «ФАБРИК ГАРДНЕРЪ въ Москве» периода 1870-1890-е гг. Частный фарфоровый завод Гарднера – один из первых фарфоровых заводов, основанных в России во второй половине XVIII века. Фабрика получала заказы от Императорского двора на изготовление Орденских сервизов, а также служила эталоном для большинства русских производителей фарфора. Изделия завода не раз отмечались самыми высокими наградами, в том числе международными.

После включения предметов в музейное собрание они приобретут статус музейных предметов и смогут экспонироваться на выставках.