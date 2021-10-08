В Волгоградской областной библиотеке имени Максима Горького, в Музее Машкова и Волгоградском социально-педагогическом университете стартовал фестиваль «Японская осень», который будет проходить с 7 по 13 октября. Почетным гостем фестиваля станет Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в России Кодзуки Тоёхиса.

По данным комитета культуры Волгоградской области, гостей фестиваля ждут лекции о культуре Японии, мастер-классы по классическим японским ремёслам, боевым искусствам и видам живописи. Помимо этого посетители увидят фильмы, повествующие о Стране восходящего солнца.

Фестиваль «Японская осень» проходит в рамках года японско-российских межрегиональных и побратимских обменов. Его организаторами выступают Волгоградское отделение общества «Россия – Япония» при поддержке Посольства Японии в Российской Федерации и администрации Волгоградской области.

В Горьковке все желающие уже с 7 октября могут стать участниками фестивальной программы. Первым мероприятием фестиваля станет показ фильм Макото Синкая «Ловцы забытых голосов», который пройдёт в виртуальном концертном зале, открытом в 2020 году в рамках регионального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура». Современное мультимедийное пространство стало точкой притяжения для молодёжи и позволяет проводить мероприятия в том числе международного уровня.

Также в этот день в Музее Машкова состоится лекция научного сотрудника музея Ивана Говорухина «Японское искусство в России и Европе в конце XIX – начале XX века».

8 октября в 16:00 пройдёт официальное открытие фестиваля «Японская осень» с участием Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в России Кодзуки Тоёхиса и председателя комитета культуры Волгоградской области Станислава Малых. В этот же день состоится показ фильма «Девочки-каллиграфы».

9 октября все интересующиеся смогут прослушать лекцию «Формы японской поэзии: как создавались танка», которую прочтёт доцент ВолгГМУ и кандидат филологических наук Екатерина Белова, а позже посмотреть фильм «Электричка Ханкю – Чудо за 15 минут». В музее Машкова в этот день состоятся мастер-классы по икебане и по суми-э под руководством мастера Мидори Ямада.

10 октября эти же мастер-классы состоятся в Горьковке, а также состоится знакомство с восточным единоборством – айкидо. Демонстрацию будут проводить члены федерации айкидо Волгоградской области. Кроме того состоится лекция «Время первых: Япония в период Нара» и повторный показ фильма «Ловцы забытых снов».

12 октября гостям будет предложено посетить ещё один необычный мастер-класс, на этот раз посвящённый канзаши, японской разновидности рукоделия. Проведёт его Надежда Николаева, дизайнер, мастер по изготовлению сценического костюма. Затем состоится мастер-класс по японскому языку в исполнении Елены Симигулиной, председателя Волгоградского регионального отделения общества «Россия – Япония».

13 октября в Музее Машкова состоятся мастер-класс художника Марии Мелиховой «Городской пейзаж в стиле японской гравюры» и лекция Ивана Говорухина «Послевоенное японское искусство: диалог с миром и сохранение традиций».

Волгоградская ОУНБ им. М. Горького также организует свои мероприятия, посвящённые Японии: выставки «Япония – вся сон…», «Созерцая хризантему» и презентации на сайте библиотеки «Наблюдая за японцами» и «100 японских слов». С книжными выставками можно будет ознакомиться с 7 по 13 октября в режиме работы библиотеки, а с презентациями в формате онлайн на официальном сайте Горьковки.